В Саратовской области начали ремонт двух дорог. Одна трасса соединяет Екатериновский район с Калининским, другая ведет в Пензенскую область.

Специалисты областного минтранса выехали на дорожные объекты, посмотрели, как ведутся работы, встретились с местными жителями. На дороге «Екатериновка — Альшанка — Бакуры — Ивановка — Зеленовка (Пензенская область)» подрядчик выполняет устройство АГБ-слоя: в измельченное старое дорожное полотно добавляются инертные материалы — щебень и вяжущие, например, цемент.

Второй дорожный объект – дорога «Калининск — Широкий Уступ – Екатериновка». В этом году в нормативное состояние приведут 6 км. Сейчас подрядчик ведет работы по исправлению профиля перед устройством АГБ-слоя.