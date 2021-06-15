На прошлой неделе победитель праймериз «Единой России», депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев встретился с жителями поселка Екатериновка. Граждане охотно делились проблемами, которые не решаются уже годами.

Как и во многих других районах Саратовской области, включая административный центр, в Екатериновке недовольны работой регионального оператора по вывозу мусора. С трудом подбирая приличные слова, жители рассказали, что вывоз организован из рук вон плохо. Представитель оператора вяло реагирует на постоянные жалобы: у него, якобы, то сломана спецтехника, то нарушается заявленный интервал сбора отходов и тому подобное. Воробьев пообещал детально разобраться в ситуации, заметив, что проблема носит глобальный характер из-за недоработки деталей «мусорной реформы».

Граждане пожаловались, что в Екатериновке нет ни одного спортивного комплекса. Любителям спорта приходится ютиться по школьным спортзалам. Воробьев предложил совместно подготовить проект спортплощадки, выразив готовность в его лоббировании на уровне области.

Жители поставили вопрос о недофинансировании малокомплектных школ. Депутат рассказал, что сейчас в Саратовской области формируется перечень таких школ. После чего в них за счет бюджета будет проведен капремонт. Он также заверил жителей Екатериновки, что приложит все силы, чтобы местные учебные заведения вошли в этот перечень. Учитель поселка Прудовой сообщила, что один депутат перед выборами вставил четыре окна в их школе, и уточнила, сколько собирается вставить Андрей Воробьев. Депутат, улыбаясь, ответил, что в следующий раз приедет в их поселок и сам расставит приоритеты.

Много жалоб было на качество местных дорог. Андрей Воробьев согласился, что содержать многие из них не по силам районному бюджету. Он отметил, что теперь появилась возможность передать их на баланс области. Для этого администрация должна составить перечень наиболее проблемных «трасс». Депутат возглавляет в облдуме профильную комиссию и пообещал оперативное подключение. Житель села Колено спросил о возможности дотянуть дорогу от села Новоселовка до его населенного пункта. Депутат согласился, что дорога обязательно должна дотянуться до Колена и при этом соответствовать всем нормативам.

Жители также пожаловались, что некоторые местные латифундисты занимаются самозахватом земельных участков и нарушают всевозможные экологические нормы. Депутат Воробьев пообещал помочь с обращением в природоохранную прокуратуру.