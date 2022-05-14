В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны на территории экологического парка «Андреевская застава» воспитанники Саратовской кадетской школаы-интерната №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Ерёмина» и СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М. приняли участие в командообразующих соревнованиях.

В рамках соревнований для участников был подготовлен экскурс по экологическому парку «Андреевская застава», а также проведены спортивные соревнования.

Все участники соревнований получили грамоты и памятные призы от организаторов и партнеров мероприятия.

Напомним, что социальный проект «Экологический парк «Андреевская застава»: защищать, просвещать, созидать!» является победителем областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций 2021 года. Проект направлен на создание условий для формирования активной гражданской позиции и ответственного отношения к природе родного края у детей, молодежи, их родителей Саратова и Саратовской области.