С начала работы пункта по приему вторсырья «Вторматик» в Энгельсе жители города сдали более 320 кг ПЭТ-бутылок на переработку и получили за них денежное вознаграждение. Из них наибольшее количество пришлось на ПЭТ бесцветный, т.е. из-под минеральной воды и газированных напитков – более 185 кг. Также принимались бутылки ПЭТ из-под молочных продуктов (белые) и масла.

-По просьбам посетителей нашего экопункта мы изменили правила приема ПЭТ бутылок. Если раньше мы принимали этот вид вторсырья от 1 кг, то теперь минимальный вес для получения денежного вознаграждения снижен до 300 гр. Для сбора килограмма макулатуры достаточно всего несколько книг или десятка коробок, а для сбора кило ПЭТа понадобятся десятки бутылок, которые даже в смятом виде занимают много места. Мы стараемся распространить культуру раздельного сбора отходов и сделать для всех, кто их разделяет, максимально комфортные и удобные условия приёма вторсырья, — отметил директор Саратовского филиала Михаил Андреев.

Экопункт «Вторматик» был открыт в Энгельсе в конце 2021 года. В него можно сдать вторичные ресурсы на переработку и получить за это денежное вознаграждение. В частности, принимается макулатура, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров пленка ПВД, ПНД канистры и флаконы. С более подробной информацией о правилах приема и стоимости можно ознакомиться в самом пункте в г. Энгельс, ул. Красноярская, 2, по ссылке https://citymatic.ru/vtormatik.html или позвонив по телефону 8 (8452) 25-64-90 доб. 7550.