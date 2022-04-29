Постановлением Губернатора Саратовской области от 29 апреля утверждены схема и программа перспективного развития электроэнергетики на 2023-2027 годы. Мероприятия направлены на перспективное развитие электроэнергетики региона и обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

В частности, до 2027 года планируется модернизация 13 гидроагрегатов Саратовской ГЭС, работы по обеспечению безопасной и устойчивой деятельности энергоблоков Балаковской атомной станции. Продолжится реализация инвестиционных проектов в сфере «зеленой» энергетики, в том числе строительство 2 и 3 очередей Дергачевской солнечной электростанции.

Предусмотрены ввод новых генерирующих мощностей – 302,9 МВт, ввод трансформаторной мощности с высшим классом напряжения 110кВ – 416 МВА, реконструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач классом напряжения 110 кВ и выше – 50 км.