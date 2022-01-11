Администрация Энгельса заявила реконструкции моста через озеро Сазанка, расположенного по улице Лесозаводская недалеко от моста через Волгу.

Конкурс на разборку конструкции и установку новой размещен на сайте госзакупок. Стоимость работ объявлена в 70,8 миллиона рублей, оплачивать их будет бюджет города Энгельса. Окончание подачи заявок от строительных организаций назначено на 18 января.

В работы входят: установка новых бетонных опор, новых пролетных конструкций, перил, освещения. Перекладка кабелей связи, электроэнергии и газопровода высокого давления, которые проходят по мосту.

Закрытие моста предполагается после заключения контракта и начала сезона строительных работ. Завершить стройку, согласно конкурсной документации, должны к 15 июля 2022 года.