Сегодня, в честь Международного женского дня, Энгельсском местное отделение партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» поздравили женщин с 8 марта. На Бульваре роз было подарено более тысячи цветов.

«В прекрасный праздник весны и любви к нашим милым девушкам и женщинам, мы решили выйти на улицу и поздравить каждую. Я искренне поздравляю всех дочерей, сестёр, мам и бабушек с 8 марта. Сегодня поддержка материнства и детства одно из ключевых направлений работы Партии, и я считаю, что именно женщина является опорой в сохранении такой важной ячейки общества, как семья», — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения Партии.