Сегодня, 15 марта, Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» передало гуманитарную помощь в социально-оздоровительный центр «Ударник» на территории города Энгельса, где на данный момент располагается пункт временного размещения беженцев с Донбасса.

Общими усилиями для беженцев были собраны бытовая химия, вещи и сладости для детей.

«Мы постоянно смотрим, чем можем помочь людям. Главное, чтобы пострадавшие чувствовали, что не остались один на один со своими проблемами. Мы не можем оставаться безучастными и будем продолжать оказывать гуманитарную помощь. Энгельсское местное отделение не первый раз передает гумпомощь переселенцам, сейчас острая потребность во многих вещах снята благодаря жителям нашего района», — подчеркнул Дмитрий Плеханов, Секретарь местного отделения партии.
На базе местной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжается сбор гуманитарной помощи, расположенной по адресу г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 28.

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