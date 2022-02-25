Партия «Единая Россия» в Энгельсском районе реализует проект «Безопасное детство» в рамках которого проводит еженедельный мониторинг качества горячего питания в школах и детских садах.

Сегодня Дмитрий Плеханов, Секретарь местного отделения партии, принял участие в мероприятии «Завтрак с директором» питающей организации ООО «Успех» в школе 33 города Энгельса.

«Питание детей — это, в первую очередь, их здоровье. Сегодня совместно с родителями и детьми обсудили качество горячего питания в школе. Есть большое количество плюсов, но отдельно, хочу заметить, что считаю необходимым расширить практику питающей организации по распространению школьной карты во всех образовательных учреждениях района. Это позволит не только сделать процесс питания ещё более прозрачным, но и усилит родительский контроль», — прокомментировал Дмитрий Плеханов.