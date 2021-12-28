Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» поздравили с наступающими новогодними праздниками медиков. Сегодня, 28 декабря, во дворе Энгельсской городской клинической больницы № 1 был организован праздничный концерт для медиков ковидного госпиталя при поддержки управления культуры Энгельсского района. После которого сотрудникам вручили 30 килограммов мандаринов и 40 килограммов сладких подарков.

— Мы с первого дня стараемся поддержать медиков, которые ежедневно борются с короновирусной инфекцией: физически, при помощи работы волонтёров «Единой России», и морально тоже. Сегодня, это были фрукты и сладкие подарки. Я считаю, очень важно показать врачам, что о них помнят и их работу ценят. Тяжелую и опасную. И сейчас надо постараться создать новогоднее настроение и для тех, кто оберегает здоровье людей, и для их семей, — отметил Дмитрий Плеханов