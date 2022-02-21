В непростое время для наших соотечественников партия «Единая Россия» открыла пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, что на территории ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков идут военные действия, мирные люди бегут от войны. В первую очередь, страдают женщины и дети. Они нуждаются в вещах первой необходимости, продуктах питания. Сейчас важно, протянуть руку помощи каждому из них.

Секретарь регионального отделения партии Николай Панков также заявил об открытии сбора гуманитарной помощи, с сегодняшнего дня Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» присоединяется к сбору гуманитарной помощи для беженцев, эвакуированных с территорий Луганской и Донецкой народных республик.

Жители нашего города могут принести в общественную приемную партии детские вещи, средства личной гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения.

Гуманитарная помощь принимается по адресу ул. Максима Горького, д.28.

Телефон для связи: 8(8453) 555-772

«Сегодня губернатор Саратовской области обьявил режим ЧС в связи с прибытием беженцев на территории региона. В Энгельсском районе будут размещены 186 беженцев из Донбасса, на территории Центра реабилитации «Ударник». Фактически идёт геноцид жителей Луганска и Донецка. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни братского народа, поэтому считаю нужным оперативно оказать им всестороннюю поддержку и помощь. Спасибо всем, кто уже откликнулся на беду соотечественников. Партия «Единая Россия» будет оказывать всестороннюю помощь беженцам и уже сегодня лично веду переговоры по организации дополнительных продуктов питания», — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения Партии.