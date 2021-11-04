В Энгельсе 2 ноября примерно в 8 вечера произошла авария. Пострадавшие в ДТП ищут свидетелей ДТП, которые могут предоставить видео или съемки с видеорегистратора. Просьбу разместили в группах социальных сетей.

Со слов авторов поста, водитель внедорожника «Hyundai» совершил поворот с улицы Тельмана налево в сторону 18 школы, не убедившись в безопасности манёвра. Врезался в «Daewoo Nexia», которая ехала прямо со встречного движения.

Женщина, которая была за рулем «Nexia», сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой.