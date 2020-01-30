В Саратовской области ищут 38-летнего Николая Полуэктова. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» из Волгограда.

25 января мужчина приехал от туда в Энгельс в гости и с тех пор его никто не видел.

Николай ростов 180 сантиметров, крупного телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами.

Особые приметы — татуировки на запястьях.

Последний раз его видели в черных куртке, джинсах, шапке и ботинках.

Если у вас имеется информация о местонахождении Николая, просим сообщить по номеру 8(927) 165-89-90 Ирина или экстренному телефону 02.