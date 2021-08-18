Ребёнок погиб.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, в Энгельсе из окна многоэтажного дома по улице Степная №35 «А» выпала 3-летняя девочка.

Стало известно, что малышка сорвалась с 10-го этажа на козырёк магазина.

«Скорая» ничего сделать не смогла: травмы у ребёнка оказались несовместимы с жизнью.

Теперь причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, за минувшие сутки это уже второй случай смертельного падения детей из окна в Энгельсе Саратовской области. Днем 17 августа здесь разбился насмерть подросток.