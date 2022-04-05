В Энгельсе Саратовской области по причине ремонта дороги (на пересечении Тельмана и Маяковского) временно будет перекрыто движение и запрещена стоянка на нескольких улицах.

Как сообщили в администрации Энгельсского района, эти меры планируют ввести 16 мая. Они продлятся до конца лета, по 30 августа.

Речь идёт об участке дороги по улице Маяковского от дома №64 до дома №43, а также на улице Тельмана в границах от Волоха до Красноармейской.

Компания АО «Автогрейд» проведет здесь установку и демонтаж дорожных знаков, которые будут информировать автомобилистов об изменении схемы движения.