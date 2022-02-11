Куратор проекта «Здоровое будущее» Алебастрова Людмила совместно с куратором проекта «Народный контроль» Кречиным Василием посетили ГУЗ «Энгельсская Городская Детская поликлиника» и провели мониторинг прививочной компании для несовершеннолетних.

Вакцина «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Вакцинация возможна только по письменному заявлению родителей или законных представителей (с 12 до 15 лет) и добровольного согласия на медицинское вмешательство (с 15 до 17 лет). Записаться на прививку можно через телефон call центра или в регистратуре детской поликлиники.

— Вакцинация в поликлинике идёт организованно. Дети приходят по записи либо группами от школ, либо в индивидуальном порядке совместно с родителями. Прививки для несовершеннолетних завезли в детскую поликлинику в количестве 300 доз. На данный момент израсходовано уже 282. Вакцина ставится в специально оборудованном прививочном кабинете после осмотра ребёнка врачом. К сожалению, дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений, поэтому тема вакцинации как никогда актуальна в наше время, — отметила Людмила Алебастрова.