В Энгельсе в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что неизвестные

украли у нее из квартиры 84 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый сосед 94-летней потерпевшей.

По словам женщины, у нее плохо закрывалась входная дверь, поэтому она сообщила о проблеме соседу и попросила его о помощи. Он помог бабушке, за что она отблагодарила его деньгами. Увидев, откуда хозяйка доставала сбережения, молодой человек, улучив минутку, украл оттуда 55 тысяч рублей.

Через несколько дней он снова вернулся в квартиру. Выбрав момент, когда женщина будет спать, он украл у нее еще 39 тысяч рублей. Сейчас молодой человек находится под стражей. =