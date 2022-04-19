В Энгельсе оперативниками уголовного розыска задержаны подозреваемые в совершении 18 краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Один из задержанных, ранее неоднократно судимый, обладал профессиональным опытом и вскрывал замки при помощи отмычек и ключей, а второй помогал транспортировать награбленное. На дверях гаражей практически не оставалось следов взлома. После кражи напарники закрывали замки обратно.

Похищенное имущество в виде шин, колесных дисков, электроинструментов складировались подозреваемыми в просторном гараже и перепродавалось через посредников.

В настоящее время известно, что задержанные совершили 18 краж. По каждой из них заведено уголовное дело. Также выясняется причастность мужчин к аналогичным преступлениям.