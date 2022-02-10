Мусорные контейнеры в Энгельсе распиливают и увозят в неизвестном направлении.

— Двое мужчин, ездят по городу, пилят мусорные баки и быстро увозят. На вопрос «Зачем?» отвечают — нам нужнее, — сообщили горожане в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте.

На фотографии к посту, действительно, видны брошенные вспугнутыми похитетелями части мусорок.

В комментариях пользователи предположили, что баки либо сдаются в чермет, либо так действуют конкуренты, которые хотят тем самым навредить действующему оператору по вывозу мусора.