Огромная сосулька повисла с 5-го этажа до земли.

Находится это чудо природы на здании молодёжного общежития мясокомбината в Энгельсе Саратовской области.

— Это рекордная сосулька Энгельса! — сообщает не без гордости автор поста в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте.

«Такую сосульку не стыдно и гостям города показать», «Срочно организовать к ней туристический маршрут», — шутят в комментариях пользователи.

Знающие энгельситы добавляют, что эта сосулька образовалась в самой трещине здания и топит комнаты во время оттепели.