В Балашове завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летней местной жительницы в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 25 мая прошлого года примерно с восьми до десяти утра, на тот момент, 31-летняя женщина находилась в квартире на Привокзальной со своим супругом. В указанный период между ними возник конфликт. В ходе потасовки женщина ударила мужа ножом в грудь слева. Осознав произошедшее, она позвонила в скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.