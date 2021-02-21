В Энгельсе состоялось расширенное заседание местного политического совета Энгельсского отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие Сенатор Российской Федерации Олег Алексеев, глава Энгельсского района Алексей Стрельников, исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, члены политического совета и координаторы проектов.

В рамках заседания участники обсудили реализацию местных проектов партии в текущем году. Так, координатор местного проекта «Безопасная улица» Александр Михайлов рассказал о текущем состоянии дел по организации освещения в сёлах. В 2021 году ситуация должна поменяться: благодаря совместной работе партии и администрации района будет установлена тысяча новых фонарей.

— Жизнь на селе должна быть комфортной и безопасной. Реализуя проект в этом году, мы будем формировать реестр улиц для следующих лет. В ближайшее время предложим депутатам районного собрания рассмотреть возможность создания подобной муниципальной программы,- прокомментировал Дмитрий Плеханов.

Александр Трухманов презентовал проект «Дорога к школе». В текущем году муниципалитет получил 600 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на ремонт социально значимых дорог и тротуаров.

— Благодаря передачи транспортного налога в муниципалитет, более 300 миллионов рублей возможно потратить на ремонт тротуаров. Совместно с депутатами и жителями мы определим подходы к социальным объектам, которые требуют ремонта в первую очередь, — отметил Александр Трухманов.