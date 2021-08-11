Саратовский филиал АО «Ситиматик» откроет в Энгельсе пункт приема вторсырья под брендом «Вторматик». Отличительной особенностью пункта станет возможность для жителей сдать некоторые виды пластика, картона и других фракций и получить за них денежные средства. Открытие пункта ожидается осенью на территории ТК «Лента», расположенного на углу улиц Трудовая и Лесозаводская.

«Вторматик» — это новое направление деятельности группы компаний коммунального сервиса «Ситиматик», в рамках которого будет создана сеть пунктов в регионах присутствия компании. Первые такие пункты появятся в Энгельсе и Волгограде. В дальнейшем рассматривается увеличение количества пунктов и их открытие в Саратове.

— В настоящий момент мы проводим процедуры по закупке отдельного павильона, последующей отделки помещения. Проект «Вторматик» важен для развития системы раздельного сбора отходов на территории нашего региона. Кроме того, пункт станет одной из точек притяжения и активности в рамках нашей просветительской программы «Экокруг». На данной площадке будут проводиться просветительские и обучающие мероприятия для школьников и студентов. Поэтому мы уделяем особое внимание наполнению пункта стендами и интерактивными роликами, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что АО «Ситиматик» уделяет особое внимание развитию системы раздельного сбора ТКО и экологическому просвещению. Узнать о действующих проектах программы совместных действий «Экокруг» можно на главной странице компании https://64.citymatic.ru/