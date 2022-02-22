В рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» состоялось торжественное мероприятие по открытию «Парты Героя» имени Игоря Маслова на котором приняли участие Артём Маркарьян, депутат (фракция «Единая Россия»), представители администрации и Евгений Шишкин, заместитель начальника МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области, а также ученики и учителя школы № 21.

Напомним, что «Парта Героя» – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе или к городу, его фотографией, биографией, героическим путем. Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое.

«Нужно изучать историю своей страны, своего региона и малой Родины, нужно помнить своих земляков — великих людей, которые в жизни добились многого, которые были удостоены звания героя Советского Союза или героя России, как сейчас оно именуется. Акция направлена на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к истории Отечества. Право сидеть за «Партой Героя присуждается учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти», — отметила Светлана Рогачева, координатор проекта «Новая школа».