В Энгельсе открылся новый завод полимерных материалов.

— Инвестор выбрал именно энгельсскую площадку, притом, что за проект боролись Московская, Ленинградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области. На примере завода мы видим эффективность собственных инструментов поддержки. Он был первым включен в реестр региональных инвестиционных проектов, а это серьезные налоговые преференции, — отметил глава региона Валерий Радаев.

Завод был открыт благодаря мерам поддержки, предоставленным правительством области.

Руководитель предприятия выразил слова благодарности за создание благоприятного инвестиционного климата, который позволяет инвесторам приходить в регион и реализовывать инвестпроекты.

Сбыт новой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке. В числе заказчиков — крупнейшие мировые компании, локализующие в России производство автомобилей, бытовой техники и комплектующих для них.