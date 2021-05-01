Члены Энгельсского отделения партии «Единая Россия», волонтёры, местные жители и депутаты присоединились к первомайскому празднику.

Вместе они навели порядок, убрали сухие листья, ветки и спилили и убрали сухие деревья. Теперь двор дома 80 на улице Колотилова, стал образцом чистоты и сплочённой работы активных граждан нашей страны.

Также, благодаря исполняющему полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрию Плеханову данный двор принял участие в акции «Сад памяти» партийцами были высажены семь саженцев молодой сосны в память о родственниках жителей — героях Великой Отечественной Войны.

В мероприятии также приняли участие сенатор Российской Федерации Олег Алексеев и замглавы по социальной сфере Иван Дзюбан.

— Выражаю слова благодарности всем кто сегодня присоединился к субботнику, это очень важно, начиная с себя мы делаем лучше других. Благоустройство дворов не заканчивается на асфальтировке, важно совместным трудом приводить в достойное состояние зелёные территории, — отметил Дмитрий Плеханов.