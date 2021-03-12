В Энгельсском местном отделении партии «Единая Россия» провели круглый стол в рамках проекта «Дорога к школе».

Координатор проекта Александр Трухманов рассказал участникам, что в 2021 году муниципалитет получит 600 миллионов рублей: 300 миллионов из федерального бюджета и порядка 300 миллионов за счет транспортного налога. Эти средства будут направлены на ремонт социально значимых дорог и тротуаров.

В ходе мероприятия участники рассмотрели предложения по включению в дорожную карту ремонта на 2021 год участков подъездных дорог к учреждениям здравоохранения и образования. Обсудили необходимость ремонта тротуаров вокруг школ № 32, № 5, дорогу за стадионом школы № 18, подъезды к поликлиникам и детским садам.

— Сегодня мы обсудили, каким дорогам и тротуарам требуется первоочередной ремонт и восстановление. В этом году участие общественного совета в контроле качества будет продолжено, — отметила Наталья Кривенцова.

В апреле участниками планируется организовать координационный совет с представителями медицины и образования для внесения дополнительных предложений в дорожную карту ремонта на 2021 год.

— Ремонт дорог и тротуаров остается наиболее важным вопросом для нашего города и района. Сегодня на площадке партии «Единая Россия» мы обсудили, какие территории предлагается отремонтировать в рамках получения 300 миллионов рублей от транспортного налога. Напомню, что данная практика реализуется впервые благодаря депутатам Государственной думы, — рассказал Александр Трухманов.