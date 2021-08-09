Завтра, 10 августа, стоянка на отрезке улицы «Полиграфическая» в Энгельсе будет ограничена.

В связи с проведением аварийных работ, участок от улицы Нестерова до 1-го Студенческого проезда будет ограничен с 6 ура 10 августа до 7 утра 11 августа.