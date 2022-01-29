Сегодня, 29 января, по инициативе Дмитрия Плеханова, Секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия», при участии «Молодой Гвардии», депутатов района и студенчества провели субботник. Была убрана территория Памятника Победы «Героям фронта и тыла 1931 — 1945 гг.» и очищены от снега близлежащие территории.

-Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше. И важно прививать это качество с детства. Рад, что на субботнике присутствовало так много молодёжи. Только своим личным примером можно побудить жителей заботливо относиться к родному городу. Выпадает большое количество осадков, все силы ЖКХ направлены на очистку дорожных магистралей. И сегодня мы, жители можем оказать посильную помощь городу в уборке общественных территорий, — отметил Дмитрий Плеханов.

При поддержке Дмитрия Плеханова было выделено несколько единиц разногабаритной техники для уборки территорий перед Стеллой.

-В рамках проекта «Патриотизм в действии» регулярно помогаем благоустраивать исторические места. В Саратовской области уже длительное время идёт снег из-за этого доступ ко многим памятникам и мемориалом ограничен. Поэтому волонтеры помогают не только пожилым людям в очистке дворов, но и заботятся об исторической памяти и убирают снег рядом с мемориальными комплексами, — прокомментировал Сергей Драгунов, руководитель МГЕР по Саратовской области.