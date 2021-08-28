Жители Энгельса просят помочь найти ребёнка.

В социальных сетях сообщается, что 27 августа пропала девочка 13 лет.

Подросток уехал с Тинь-Зиня в 12:45 к дедушке в Дачный и не вернулся.

Из особых примет называются рост 167-168 см, худое телосложение. В момент пропажи девочка была одета как на фотографии: в чёрное худи большого размера, только без белой кофты под ним и без очков. На ногах — черно-белые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8-919-839-21-39 или 102 (с мобильного).