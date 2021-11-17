Жители Энгельса плохо соблюдают правила дорожного движения, рискуя порой своими жизнями.

Критическая ситуация регулярно наблюдается на пересечении проспекта Строителей с улицей Минская.

Здесь, несмотря на наличие подземного перехода при отсутствии пешеходного перехода, граждане на свой страх и риск пересекают оживленную трассу напрямую.

Видео с такими нарушителями появилось в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте.

«Ну, что, пешеходы, настал и ваш звездный час! Бессмертные жители города Энгельса? Рядом подземный пешеходный переход, а им пофиг!» — так подписала свой пост автор видеосьемки.

Публикация вызвала бурные обсуждения. Главное, как отметил один из комментаторов и водитель по совместительству, имеющийся на перекрестке светофор регулирует движение автотранспорта, а не пешеходов, и в тот момент, когда машины должны поворачивать и уезжать, они стоят и ждут, пока пройдут пешеходы, которых там не должно быть.

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