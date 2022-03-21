В Саратовской области за прошедшую неделю родились 212 детей: 104 мальчика и 108 девочек. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС правительства региона.

В Ленинском районе Саратова появилось больше всего малышей, за неделю зарегистрировали 53 ребенка. В отделе ЗАГС Энгельса было зарегистрировано 44 детей, в Заводском районе на свет появились 30 новорожденных.

В ЗАГСе Энгельса на прошлой неделе зарегистрировали 500-го новорожденного в этом году.

Необычные имена на этой неделе получили Капитолина, Моника, Тарас и Малика.