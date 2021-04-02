С 7 по 12 апреля в Энгельсе будет ездить празднично украшенный троллейбус с изображением Юрия Гагарина.

Такая акция запущена к 60-летию первого полета человека в космос.

С этой инициативой выступил коллектив МУП «Энгельсэлектротранс». Предприятие не первый год украшает транспорт к праздникам. К новому году по городу ездит сказочный троллейбус с Дедом Морозом, а в майские дни сотрудники поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех пассажиров с 75-летием Великой Победы, а в канун Дня города одна из машин стала литературно-экскурсионный.