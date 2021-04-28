Сегодня, 28 апреля, члены Энгельсского местного отделения партия «Единая Россия» поздравили с профессиональным праздником сотрудников станции скорой медицинской помощи. При поддержке Исполняющего полномочия Секретаря Дмитрия Плеханова и заместителя главы по социальной сфере Ивана Дзюбана, для медиков было организовано праздничное поздравление и вручены цветы.

— Сотрудники скрой медицинской помощи всегда первыми приходят на помощь жителям. Их тяжелый труд никогда не остается незамеченным. Сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и президент нашей страны Владимир Путин делают многое для поддержки сотрудников скорой помощи. В их профессиональный праздник хотелось бы пожелать, в первую очередь, здоровья, ведь в большинстве случаев от них зависит жизнь жителей нашего района. Именно поэтому для нас было важно сказать слова благодарности всем сотрудникам скорой медицинской помощи, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.