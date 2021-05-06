С 4 мая энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией Энгельсского района проводит поздравительные концерты во дворах жилых домов для ветеранов района.

Сегодня с праздничными поздравлениями к ветеранам Ефиму Дягтерёву и Ивану Карпенко пришли секретарь энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов и замглавы по социальной сфере Иван Дзюбан.

— Война коснулась каждую семью. Сегодня мы чествуем наших героев, подаривших нам мирное небо над головой. Многие сейчас пытаются переписать историю. Где-то оскверняют и уничтожают мемориалы, где-то забывают, что именно советский солдат освободил пол Европы. Для нас главное — это сохранить память и передать ее будущим поколениям. Сегодня партия совместно с администрацией района организовывает концерты во дворах для всех ветеранов Энгельсского района. Никто не забыт, ничто не забыто, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

Каждый фронтовик получил памятный подарок. Данная акция пройдёт до 9 мая и охватит всех ветеранов Великой Отечественной войны в Энгельсском районе.