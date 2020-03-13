В Энгельсе Саратовской области восемь автобусных маршрутов прекращают свою работу. Об этом сообщает пресс-служба энгельсской администрации.

Перевозчик АО «Автоколонна № 40» сообщил о прекращении работы восьми маршрутов из-за заканчивающейся лицензии. Это автобусы № 269 «Энгельс Ярмарка – дачи Волжанка»; № 27 «Речпорт – поселок Мелиораторов»; № 416 «Энгельс Ярмарка – село Липовка»; № 295 «Энгельс Ярмарка – село Воскресенка» № 279; «Энгельс Ярмарка – село Узморье» № 351Б; «Энгельс Д/К Дружба – дачи Ленинское» № 276Д; «Энгельс Д/К Дружба – дачи село Ленинское»; № 270 «Энгельс Д/К Дружба – дачи имени Урицкого».

— Эти маршруты будут работать ещё три месяца. В течении марта администрация проведёт конкурс на них среди перевозчиков, — говорит пресс-секретарь администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский.