Сегодня, 20 февраля, в Энгельсе завод электротранспорта ООО «ПК Транспортные системы» презентовал новый троллейбус «Адмирал». Корреспондент портала «Новости Саратова» с места событий сообщает, что торжество прошло на базе завода «Тролза».

На мероприятии побывали губернатор Валерий Радаев, представитель ПКТС Феликс Винокур, депутаты Госдумы, члены правительства РФ и другие почетные гости.

Как сказал Винокур, выпустившее новый транспорт предприятие — единственный в стране производитель троллейбусов с системой пассивной безопасности.

После торжественной презентации, новый троллейбус подключили к сети.