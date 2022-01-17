В рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия в Энгельсе прошёл ежегодный турнир по хоккею среди непрофессиональных команд на территории недавно отреконструированного стадиона «Сигнал».

— Партия всегда рада поддержать спортивные мероприятия на местном уровне. Особенно радует, что наши идеи находят отклик не только у детей, но и у взрослых. Хоккей очень популярный зимний вид спорта в нашей стране, поэтому хочется, чтобы такие турниры проводились регулярно. Сегодня мы наградили победителей, но проигравших нет, все приобрели бесценный опыт соревновательной борьбы, — отметил Александр Еремеев, координатор партпроекта «Детский спорт»