Координатор проекта «Дорога к школе» депутат Александр Трухманов (фракция ЕР), посетил детские сады города Энгельса.

Участники мониторинга осмотрели подходы к детскому саду номер 38 (мостоотряд) и детский сад номер 33.

Оба садика были введены в эксплуатацию в течение последних лет. Сегодня остро стоит вопрос состояния подходов к садам.

«Проект местного отделения партии «Единая Россия» всегда был нацелен на прямой диалог с жителями нашего района. За 2021 год, совместными усилиями мы смогли отремонтировать подходы не только к школам. Но также, к садам и поликлиникам. Работа следующего года, покажет результат слаженного взаимодействия жителей и муниципалитета«, — отметил Александр Трухманов.

Сегодня в проекте участвуют школы и сады которые предлагают сами жители района. Работа ведётся при постоянном контроле общественности.