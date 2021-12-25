В преддверии праздников активисты «Единой России» проводят акцию «С Новым годом, ветеран!». Подарочные наборы от партии «Единая Россия» и поздравления от имени Секретаря регионального отделения Николая Панкова вручаются ветеранам Великой Отечественной войны Энгельсского муниципального района.

-Сегодня праздничное настроение, на мой взгляд, необходимо дарить не только детям в рамках акции «Ёлка желаний», но и нашим ветеранам. К сожалению, их осталось крайне мало, очень многие покинули нас в период пандемии. Поэтому так важно помнить и навещать их во все праздники. «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержки пенсионеров, именно поэтому в «Народной программе» были поставлены задачи по обеспечению назначений без дополнительных заявлений федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, досрочных пенсий гражданам предпенсионного возраста, страховых и социальных пенсий по инвалидности, страховых пенсий по старости лицам, достигшим 80-летнего возраста, — прокомментировал Секретарь Энгельсского местного отделения Дмитрий Плеханов.