В Энгельсе состоялось внеочередное заседание собрания депутатов.

На повестке дня — вопрос о предоставлении 80 процентов преференции для питающих организаций за арендную плату в помещениях образовательных учреждений.

Данная инициатива уже обсуждалась в рамках круглого стола в энгельсском местном отделении партии «Единая Россия» и на заседаниях фракции. Тогда все участники единогласно поддержали проект по предоставлению льгот для питающих организаций, работающих на территории района. Учитывая, что цены на продукты и бензин увеличились, главная задача партии сохранения качественного питания в сельских школах, которое не будет уступать городским.

— Хочу отметить очень быстрое решение этого вопроса депутатами районного собрания. Благодаря совместной работе депутатов, родительского сообщества и общественников, питающие организации смогут перераспределить расходы и направить освободившиеся средства на улучшение качества питания, — сообщила координатор проекта «Здоровое детство» Ольга Дубова.

Также в рамках заседания депутаты поддержали индексацию питания до 60 рублей за порцию.

— Приоритет для партии — это, в первую очередь, качественное питание для детей. Депутаты фракции «Единая Россия» приняли важное решение для наших детей. Все инициативы, принятые сегодня, будут способствовать улучшению организации и качества питания подрастающего поколения, — отметил секретарь энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.