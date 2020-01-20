В Энгельсе 17 января пропал 27-летний Яков Каташов. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ростом около 183 сантиметров, худощавый, с темными волосами и карими глазами. Особая примета: носит бороду и усы.

Последний раз Якова видели в темно-зеленых коротком пуховике с капюшоном, сером джемпере, синих джинсах, черных мокасинах на безой подошве и серой трикотажной шапке.

Если вам известно местонахождение пропавшего мужчины просим позвонить по телефону 8(937) 224-06-60 (Люсьена) или по экстренному номеру 02.