В Энгельсе Саратовской области пропала пенсионерка, эта информация появилась на странице поискового отряда “Лиза Алерт”.

Вчера, 12 июня, 81-летняя Зинаида Попова ушла из дома и не вернулась, пенсионерка не ориентируется в пространстве.

Женщина ростом примерно 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые собраны в хвост, глаза — серо-голубые. Последний раз ее видели в голубом цветастом халате и леопардовых домашних тапочках.

Если вам что-то известно о местонахождении Зинаиды Поповой, сообщите по телефону 8(905)-385-02-65 Люсьена или 02.