Сегодня, в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» прошел мониторинг ремонтных работ спортивного зала в школе № 31. В мероприятии приняли участие родители учеников, а также представители строительной организации.

Ранее, был отремонтирован спортивный зал в школе поселка Пробуждение Энгельсского района.

— Образовательные учреждения проходят подготовительный период к новому учебному году. В школе № 31 Энгельса, сегодня проводятся работы не только по ремонту спортивного зала, но также кровли и туалетных комнат. Школа особенная, в ней обучаются дети с ограниченными возможностями. Вопрос о ремонте спортивного зала поднимался неоднократно. При поддержке главы Энгельсского района Алексея Стрельникова, стало возможно включить его в муниципальную программу. Общественный мониторинг при участии родительского сообщества помогает решать многие вопросы уже на этапе начала ремонта. Мы и дальше будем проводить контроль, ведь спортивные залы – это здоровье наших детей, а значит их здоровое будущее, — прокомментировала Светлана Рогачева, координатор проекта «Новая школа» партии.

Напомним, что ранее с инициативой по разработке программы капитального ремонта школ выступил Владимир Путин на съезде «Единой России». При поддержке проекта партии ведется ремонт пищеблока детского сада № 23, ремонт кровли детского сада № 74 и других объектов. Ранее, были закончены ремонты кровель в семи образовательных учреждениях Энгельсского района.