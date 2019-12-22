В Энгельсе прошло традиционное праздничное шествие — парад Дедов Морозов и Снегурочек, которое ежегодно привлекает внимание местных жителей.

В мероприятии приняли участие около 200 главных новогодних персонажей со своими сказочными друзьями.

Возглавил шествие главный Покровский Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Гостей мероприятия ждало театрализованное представление, на «Почте Деда Мороза» ребята смогли зарезервировать особой печатью и отправить свои письма волшебнику. Работала также «Мастерская Деда Мороза».

После этого процессия пошла по улице Горького до площади Ленина, где участников и зрителей ждала развлекательная программа.