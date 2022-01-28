Сегодня на площадке энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» прошла встреча с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и их опекунами с обсуждением вопросов по обеспечению данной категории граждан положенным по закону жильем. При участии законных представителей совместно с Алексеем Антоновым, руководителем фракции «Единая России» в Саратовской областной Думе, Олегом Алексеевым, сенатором Российской Федерации, Дмитрием Плехановым, Секретарем местного отделения партии и Владимиром Попеко, замглавой по строительству и ЖКХ, а также представителями органов опеки в формате живого общения были подняты не только вопросы о предоставлении сертификатов, но и оказания бесплатной юридической поддержки.

— Благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, начала активно решаться проблема обеспечения жильем детей льготной категории. Такие встречи безусловно нужны не только по причине оперативного решения давно назревших вопросов, но и оказания точечной консультации. В текущем году удалось предусмотреть средства в размере более 2,2 млрд рублей на обеспечение жильем 1450 детей-сирот, из которых 1000 получат именные сертификаты, — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».

В этом году, также по инициативе Вячеслава Володина, на базе Саратовской государственной юридической академии организован колл-центр правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Проконсультироваться по юридическим вопросам можно по телефону: 8-927-277-36-32.

С 24 января заработал аналогичные колл-центры для консультации многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на улучшение жилищных условий. Получить бесплатную юридическую помощь семьи смогут по телефону 8-937-021-11-43, лица с ограниченными возможностями здоровья — по телефону 8-937-801-61-97.