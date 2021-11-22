Депутат Александр Трухманов (фракция «ЕР») совместно с общественниками района провел мониторинг дорог к социальным учреждениям Энгельса.

Мероприятия прошло в рамках местного проекта «Дорога к школе» Энгельсского отделения партии «Единая Россия».

В частности, участники мониторинга посетили школу № 7, дорогу к которой отремонтировали в текущем году. Также, был поднят вопрос о включении в проект ремонта подхода к детскому саду номер 26 «Иволга». Направление является актуальным для родителей с маленькими детьми.

Местные жители рассказали, что сейчас подход к детскому саду затруднён, это проявляется, в том числе, в сезон дождей.

— Вместе с комитетом ЖКХ будем прорабатывать вопрос о выполнении всех работ за счет муниципального бюджета и включении данного участка в список ремонтируемых в 2022 году, — отметил координатор проекта «Дорога к школе», депутат Александр Трухманов.

— Со своей стороны, буду поднимать вопрос о комплексном подходе при составлении проектной документации реконструируемых дорог. Считаю, что подготовка плана размещения всей дополнительной дорожной инфраструктуры (дорожные знаки, лежачий полицейский, светофорные объекты) должна проводиться параллельно строительным работам и выполняться до срока сдачи участка, — поделился парламентарий.

В текущем году в рамках местного проекта «Дорога к школе» в Энгельсе были отремонтированы подходы к учреждениям образования и здравоохранения, таким как: СОШ №32, СОШ №16, Энгельсская ССМП и поликлиника №3.