В четверг, 7 апреля, в Энгельсе простились с погибшим на Украине в ходе военной операции 31-летним Аскаром Бимухамбетовым.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, убитого военного посмертно наградили Орденом мужества.

Известно, что Аскар Бимухамбетов жил в селе Заветы Ильича Энгельсского района. Армию отслужил в 2008 году, после чего закончил Саратовский коммунально-строительный техникум и трудился на энгельсском заводе металлоконструкций по специальности «слесарь-сверловщик».

В 2013 году Аскар начал службу в армии по контракту.

В связи с гибелью земляка глава Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников выразил свои соболезнования семье Аскара, отметив, что «имя героя будет навечно занесено в историю».

У Аскара остались жена и маленький сын.