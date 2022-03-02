Горожане просят принять меры к уличной торговле, во время которой продают товары без каких-либо документов.

— Пешеходная зона по ул. Ломоносова занята несанкционированной торговлей. Торгуют каким-то непонятным мясом, колбасой и прочим. Ни документов, ни тем более чеков на продукцию не предоставляют. Вокруг этой торговли и после неё — грязь, антисанитария, какие-то собаки бродят, — пожаловалась в группе «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте Валентина Медведская.

В комментариях к посту горожанки, сопровожденному фотографиями, пользователи отмечают, что такая картина здесь наблюдается давно.

— Случись война… Мне бабушка рассказывала, как маму и дядю с тётей дед суслятиной с полей выкармливал… Та же крыса! А у нас многие пенсионеры и сейчас на 9 тыс. выживают как могут. Квартплата больше половины пенсии… А мяска хочется! И не важно им уже от чего помирать… От пыльного и завалящего куска мяса или от голода на траве (овощах таких же несвежих). Я в магазине работаю, знаю, о чём говорю, много таких стариков одиноких жалуются ходят, — пишет пользователь под ником Елена Овчинникова.

Мнения жителей Энгельса в комментариях разделились: часть предлагает не трогать уличных торговцев, чтобы старики могли купить пусть плохое, но все же мясо, а часть — резко против таких «коробейников», разводящих антисанитарию.