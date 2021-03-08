Сегодня Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к Всероссийской акции «Вам, любимые», в рамках которой был организован концерт для работников и пациентов Энгельсской городской больницы №1.

— В праздник весны, в Международный женский день Партия «Единая Россия» организовала поздравления для женщин нашего города. Хотелось бы всем женщинам пожелать крепкого здоровья, улыбок и солнечных дней, — отметил депутат Энгельсского городского совета Александр Трухманов.

Также на Бульваре Роз была организована акция по вручению женщинам цветов.

— Администрация Энгельсского муниципального района присоединяется к акции «Вам, любимые». 8 марта — это день, который напоминает каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего мгновения нашей жизни. Желаю, чтобы у каждой женщины весна была не только за окном, но и в душе всегда, — отметил заместитель главы администрации по социальной сфере Иван Дзюбан.